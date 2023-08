FC Twente schiet uit de startblokken: Alfons Sampsted eindstation van een fraaie aanval

FC Twente beleefde donderdagavond een uitstekende start van het heenduel met Riga FC in de derde voorronde van de UEFA Conference League. De Tukkers moeten het in de eigen Grolsch Veste stellen zonder de fanatieke aanhang, maar dat mag de pret niet drukken. De ploeg van trainer Joseph Oosting vloog er vanaf de aftrap bovenop en beloonde de goede start met de openingstreffer in minuut elf. Alfons Sampsted vormde het eindstation na een fraaie aanval.

Volg de ontmoeting tussen FC Twente en Riga FC in ons live verslag!