FC Twente-supporters worden 'gepakt' door Fenerbahçe-fans in Istanbul

Op sociale media gaat een video rond waarop enkele vermoedelijke supporters van FC Twente streng wordt toegesproken door fans van Fenerbahçe. Die lijken hem te waarschuwen dat hij zich moet gedragen.

De wedstrijd tussen Fenerbahçe en FC Twente is te volgen in ons liveblog.

Woensdagavond waren supporters van Fenerbahçe in Istanbul op zoek naar supporters van Twente, terwijl ze teksten als. 'fuck you Twente' zongen. Ze hebben in ieder geval enkele personen gevonden, blijkt uit een video die rondgaat. De context van de video is niet helemaal duidelijk, maar volgens GruppaOF zouden de Twente-fans eerst hebben gezegd dat ze fans van Hannover 96 zijn, en daarna hebben gezegd dat ze 'normale' supporters zijn en geen ultra's.

Te horen is dat een van de Turkse fans zegt: "Als we ze te pakken krijgen, dan neuken we hun moeders. Als jullie gewoon supporters zijn die naar de wedstrijd gaan, dan is er niks aan de hand." Het eerste duel tussen Fenerbahçe en Twente in de laatste voorronde van de Conference League begint donderdagavond om 19.00 uur.