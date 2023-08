FC Twente moet diep gaan voor tweede overwinning maar houdt de punten in Enschede

FC Twente heeft vandaag zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. In een niet geheel gevulde Grolsch Veste hadden de Tukkers het lang moeilijk met PEC Zwolle maar wisten ze dankzij doelpunten van Michal Sadilek, Sem Steijn en Michel Vlap foutloos te blijven in de Eredivisie. In een wedstrijd waarin het gezien de komende wedstrijd tegen Fenerbahce veel dieper moest gaan dan gewenst werd het 3-1 voor de thuisploeg.

FC Twente begon vandaag met de gebroeders Rots in de basis elf. Daan Rots was al een vaste waarde in het elftal van Joseph Oosting, maar voor broertje Mats was het de eerste keer dat hij in de basis mocht starten. Daarnaast verving Ricky van Wolfswinkel de nog licht geblesseerde Michel Vlap ten opzichte van de wedstrijd tegen de andere promovendus Almere City. PEC Zwolle startte met Lennart Thy in de basis in plaats van Lennart Czyborra.

In een warme Grolsch Veste waren de bedoelingen van beide teams snel duidelijk. FC Twente had de bal en PEC beperkte zich tot tegenhouden en waar mogelijk een snelle counter. Dat leverde een eentonig beeld op waarbij zich een wedstrijd ontspon waar het spel zich vooral af speelde op de helft van PEC Zwolle zonder dat FC Twente tot kansen kwam. De eerste keer dat FC Twente echt gevaarlijk was leverde meteen het openingsdoelpunt op. Daan Rots kwam vanaf recht met de bal aan zijn linkervoet naar binnen en probeerde een één-twee op te zetten met Sem Steijn. Dat lukte niet maar toen Michel Sadilek de door Rots gemiste kaats voor zijn voeten kreeg was het toch raak: 1-0. De bal verdween via de heup van Zico Buurmeester achter de kansloze Jasper Schendelaar.

Makkelijk gegeven strafschop

Daarna bleef het spelbeeld in stand en ging FC Twente rustig op zoek naar de tweede treffer. In de dertigste minuut moest Youri Regeer wegens een knieblessure naar de kant. Dat bleek een belangrijk moment, omdat zijn vervanger Mathias Kjølø vrijwel meteen nadat hij op het veld kwam in de fout ging. Hij verloor de bal op het middenveld waarna PEC Zwolle kon counteren en Ferdi Druijf met een mooie steekpass Younes Namli oog in oog met Lars Unnerstall zette. Namli passeerde Unnerstall maar werd licht geraakt door de Duitse doelman: penalty en geel voor de keeper. Na de VAR-check nam Druijf plaats achter de bal en hij schoot onberispelijk in: 1-1.

Het vervolg van de eerste helft was rommelig. FC Twente was te slordig in balbezit om kansen te creëren en PEC Zwolle kon zich weer beperken tot tegenhouden en gokken op de counter. Hierdoor veranderde er aan de stand voor rust niets meer.

In de openingsfase van de tweede helft was een heel ander FC Twente te zien. Met veel tempo en druk gingen de Tukkers op zoek naar de voorsprong. Dat leverde een aantal corners en goede kansen voor Robin Pröpper, Steijn en Van Wolfswinkel op maar geen doelpunten. Pröpper kopte een voorzet van Van Wolfswinkel net naast, Steijn treuzelde te lang toen hij alleen op Schendelaar af kon en Van Wolfswinkel schoot in kansrijke positie hoog over.

Zo leek het wachten op de hernieuwde voorsprong van FC Twente. Toch was het bijna PEC Zwolle dat op voorsprong kwam, maar Druijf schoot in kansrijke positie wild naast en over. Dat werd hem vooral aangerekend door Thy, die voor het doel helemaal vrij stond. Vlak daarna kreeg Druijf een nieuwe mogelijkheid maar wist hij de bal niet genoeg vaart mee te geven om Unnerstall te passeren. Het doelpunt voor FC Twente bleef echter lang uit, waardoor de Tukkers Michel Vlap en Naci Ünüvar in moesten brengen om de wedstrijd te doen kantelen.

FC Twente stelt orde op zaken

Dat lukte na 76 minuten spelen. Ünüvar bereikte met een hoge bal Rots, wiens voorzet bij toeval voor de voeten van Steijn belandde. Deze twijfelde niet, schoot onberispelijk binnen en liet Schendelaar kansloos: 2-1.

Daarna moest PEC de verdedigende stellingen verlaten om op zoek te gaan naar een resultaat. Het werd zeer spannend toen de VAR een potentiële handsbal van Kjølø moest checken, maar dat leverde geen tweede penalty op. In de vierde minuut van de blessuretijd schoot Vlap een vrije trap van net buiten het strafschopgebied via de paal tegen de rug van keeper Schendelaar waarna de bal in het doel verdween: 3-1. Dat besliste de wedstrijd en leverde FC Twente de tweede overwinning van het Eredivisie seizoen op. De Zwollenaren blijven derhalve puntloos en moeten volgende week op zoek naar de eerste punten in de wedstrijd tegen FC Utrecht.