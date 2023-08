FC Utrecht kan al naam van lijstje strepen: 'Mijn ambitie ligt nu niet in Nederland'

FC Utrecht hoeft niet bij Giovanni van Bronckhorst aan te kloppen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. De clubloze oefenmeester reageerde dinsdagavond bij RTL7 op het nieuws dat Utrecht trainer Michael Silberbauer had ontslagen. Van Bronckhorst wordt niet zijn opvolger.

Van Bronckhorst schoof dinsdag aan in de studio van RTL7, waar de wedstrijd tussen Galatasaray en Molde FK werd geanalyseerd. De 109-voudig international van Oranje kreeg van presentator Marcel Maijer de vraag of Utrecht wat voor hem is. "Nee, mijn ambitie ligt op dit moment niet in Nederland", aldus een duidelijke Van Bronckhorst "Die ligt meer in het buitenland. Ik vind het wel lekker hoe het nu gaat. Een beetje voor de televisie mooie wedstrijden kijken. En geen stress aan mijn hoofd."

Toch zag Van Bronckhorst het snelle ontslag van Silberbauer niet aankomen. De geboren Rotterdammer kent echter ook de wetten van het werken in de top van het voetbal. "Het is vrij snel. Na drie wedstrijden staan ze op nul punten. Dan is dit het lot van de trainer. Iedereen moet presteren en als dat niet lukt, bestaat de kans dat je weg moet. Maar dit is wel heel vroeg. Ik ben nog niet gebeld. We hadden het er net over dat het waarschijnlijk Ron Jans wordt."

De inmiddels 48-jarige Van Bronckhorst begon zijn loopbaan als hoofdtrainer bij Feyenoord. Tussen 2015 en 2019 werd hij met de Rotterdammers landskampioen en won hij ook de KNVB Beker (2x) en Johan Cruijff Schaal (2x). Daarna werkte Van Bronckhorst in China kortstondig bij Guangzhou R&F. Ook was hij werkzaam voor het Schotse Rangers FC. Dat avontuur was eveneens niet bijzonder succesvol. Op 21 november 2022 werd de Nederlander ontslagen door de grootmacht uit Glasgow.