Dollen met Boskamp: 'Aah jonge. Ik zeg gewoon Gieo tegen je'

Giovanni van Bronckhorst hoeft nog niet per se aan de bak als trainer. Na zijn vertrek bij Rangers FC ging de telefoon al wel bij de Nederlandse coach, maar tot dusver kwam het juiste avontuur nog niet voorbij. Jan Boskamp weet wel waarom hij het liefst nog een poosje wil wachten en dat zorgde voor een leuk onderonsje.

Op de vraag of clubs nu al mogen bellen bij Van Bronckhorst, reageerde de coach voorzichtig. “Misschien nog een paar maandjes relaxen”, aldus Gio. Tafelgenoot Boskamp wist daarop genoeg. “Je hebt nog een contract bij Rangers, hé”, grinnikte de voormalig profvoetballer. Zodra Van Bronckhorst elders tekent, dan is de kans groot dat de betalingen uit Schotland stoppen.

“Haha, nee geen contract. Maar de oude loopt nog een paar maandjes nog”, bevestigde Van Bronckhorst het sterke vermoeden van Boskamp alsnog. Clubloos gaat Van Bronckhorst wel ontspannen door het leven. “Ik heb een relaxte zomer. Lekker met de vrouw en kinderen op vakantie. Dat is weleens anders geweest. Ja, er is wel interesse geweest, maar niet dat ik dacht: ‘Ik ga weer beginnen.' Zonder zorgen naar bed, opstaan zonder stress. Maar de kriebels gaan wel weer een keer de overhand nemen om te beginnen.”

Even later in de uitzending dolt ook presentator Simon Zijlemans met Boskamp. Opnieuw is Van Bronckhorst het lijdend voorwerp, maar ditmaal over hoe zijn voornaam uitgesproken wordt door de oud-international. “Is het Gio of Gieo”, vroeg Zijlemans tactisch, waarop Boskamp op kenmerkende wijze in de lach schoot. “Aah jonge. Ik zeg gewoon Gieo tegen je.”