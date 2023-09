FC Volendam keihard over FC Twente en Eiting: 'KNVB- en FIFA-regels overtreden en samengespannen'

FC Volendam gaat Carel Eiting aan FC Twente verkopen. Maar de Eredivisie-club is geenszins te spreken over het verplichte karakter dat de deal heeft. De arbitragecommissie van de KNVB vond dat de club moest meewerken aan de transfer en dat is behoorlijk tegen het zere been van Het Andere Oranje, dat met een duidelijk statement naar buiten kwam omtrent deze veelbesproken overgang.

“FC Volendam accepteert maar betreurt tevens het vonnis van de arbitragecommissie. Na het eerste arbitragevonnis is duidelijk geworden dat FC Twente en Eiting niet alleen de KNVB- en FIFA-regels hebben overtreden, maar ook hebben samengespannen om een voor hen zo gunstig mogelijke transfersituatie te creëren. Eiting heeft zich daarbij niet aan de contractuele afspraken tussen hem en FC Volendam gehouden, en dan met name aan de inspanningsverplichting om gezamenlijk en in discretie tot een maximale transfersom te komen”, staat te lezen in het statement.

Daardoor kon FC Volendam niet op normale wijze onderhandelen over de transfer van Eiting, die voor een miljoen euro de overstap gaat maken. “FC Volendam accepteert uiteraard het nieuwe vonnis, maar is wel van mening dat hiermee een gevaarlijk precedent wordt geschapen. Klaarblijkelijk wordt toegestaan dat potentieel kopende clubs en spelers/zaakwaarnemers kunnen samenspannen, daarmee piketpalen kunnen slaan wat betreft een subjectieve en kunstmatig laag gehouden marktwaarde, en tenslotte met behulp van arbitrage een transfer kunnen forceren onder de zelf gecreëerde voorwaarden”, staat verder te lezen in het statement.

“FC Volendam sluit dit hoofdstuk hiermee af, zal volledig uitvoering geven aan het nieuwe vonnis en wenst Carel Eiting veel succes in het vervolg van zijn carrière. In algemene zin zal FC Volendam zich altijd blijven inzetten voor het belang van clubs die opleiden, talent ontwikkelen en waarde creëren. Als het daartoe nodig is zichzelf te verweren, dan zal FC Volendam dat blijven doen. Niet alleen in het eigen belang, maar in het belang van het gehele voetbal-ecosysteem in Nederland”, stelt de club uit Noord-Holland.

Het bedrag van de transfer van Eiting kan met enkele bonussen nog iets oplopen boven de miljoen euro. In eerste instantie hoopte FC Twente de middenvelder voor iets minder dan de helft op te pikken. Daar ging FC Volendam uiteindelijk voor liggen en kreeg toen nog steun van de arbitragecommissie. In tweede instantie sprak die wel het vonnis uit in het voordeel van Eiting en FC Twente.