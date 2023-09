Fenerbahçe-fans laten zich ondanks verbod van de UEFA zien in Enschede

De UEFA besloot dat Fenerbahçe geen fans mee mag nemen naar de return tegen FC Twente. Het uitvak blijft leeg, vanwege rellen in de vorige ronde tegen Maribor. Desondanks zijn er donderdagavond wel supporters van de Turkse club in Enschede voor de return in de Conference League. Mogelijk komen zij niet uit Istanbul meegevolgen, maar zijn het in Nederland wonende aanhangers van de Turkse topclub. Met een 5-1 voorsprong gaan zij tegen een gehavend FC Twente met een vrijwel zekere uitgangspositie de return in.

Of er buiten het uitvak nog Fenerbahçe-fans in de Grolsch Veste te zien zullen zijn, is niet bekend. Op internet gingen de afgelopen dagen wel tickets voor het duel het internet over voor woekerprijzen. FC Twente kondigde aan die tickets te blokkeren als ze die konden achterhalen, maar het zal de vraag zijn of dat helemaal waterdicht is. Vorige week was het in de hoofdstad van Turkije deels onrustig: blijf de geest ditmaal wel in de fles tussen beide supportersgroeperingen?