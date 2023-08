Feyenoord-fans zijn het eens na beelden van Media Day: 'Wat een sfeermakertje is hij!'

Het officiële YouTube-kanaal van Feyenoord plaatste gister (woensdag) een video waarin fans een indruk krijgen van hoe de Media Day eruit zag bij de Rotterdammers. Tijdens deze dag worden er beelden geschoten die gedurende het seizoen gebruikt kunnen worden voor social media content. In de video springt één speler in het oog en dat valt ook op bij de reagerende supporters.

We hebben het hier over Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller lijkt naar verluidt niet in de plannen van trainer Arne Slot voor te komen, maar moet volgens de reageerders tóch blijven. De Iraniër lijkt met zijn grappige acties voor een goede sfeer te zorgen in het team. “Ali is een goede jongen. Ik denk dat hij door zijn sociale gedrag en goede positieve instelling belangrijker is in de groep dan velen zouden denken. Geeft altijd honderd procent ook”, reageert een supporter.

“Wat een sfeermakertje is onze Jahanbakhsh. Is toch goud als hij blijft. Basis of bank, maakt niet uit”, luidt een andere reactie onder de YouTube-video. Dat de vleugelspeler goed in de groep valt is duidelijk te zien in het filmpje. Supporters zijn het daarom met elkaar eens. “Ali moet blijven” en “Ali is goud” valt vaak te lezen in de reacties.