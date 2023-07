'Overbodige Feyenoorder haalt neus op voor Saudische dollars én Toulouse'

Feyenoord lijkt niet zomaar af te komen van Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse buitenspeler zou recent te horen hebben gekregen dat hij mag uitzien naar een nieuwe werkgever (al wordt dat ontkend door trainer Arne Slot), maar 'diverse aanbiedingen' om elders aan de slag te gaan naast zich neer hebben gelegd.

Dat schrijft fr12.nl dinsdagmiddag op basis van berichtgeving van persbureau Tasnim. Jahanbakhsh zou in de belangstelling staan van 'twee clubs uit Saoedi-Arabië, een club uit Frankrijk en ook een Amerikaanse club', maar door geen van de clubs overtuigd zijn om Rotterdam-Zuid te gaan verlaten. 1908.nl kwam later op de middag met namen en rugnummers. Het Saudische Al-Riad zou een salaris van 3,5 tot zes miljoen dollar voor Jahanbaksh klaar hebben liggen. Ook weet deze site te melden welke Franse club zich gemeld zou hebben.

Dat zou namelijk Toulouse zijn. De middenmoter nam deze zomer afscheid van Branco van den Boomen (Ajax) en Stijn Spieringhs (RC Lens) maar heeft nog altijd Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal onder contract staan. Met Jahanbakhsh had daar weer een derde speler met een verleden in Nederland bij kunnen komen, maar volgens 1908 'kon (Toulouse, red.) niet bieden wat de Iraans-international in een nieuwe club wenst, waardoor de Fransen verder kijken.' Onder de kandidaten die de Franse bekerwinnaar nu bekijkt zou zich ook voormalig Feyenoorder Aliou Balde (Lausanne Sports) bevinden.

Jahanbakhsh is sinds de zomer van 2021 actief bij Feyenoord. De Rotterdammers namen hem destijds voor een miljoen euro over van Brighton & Hove Albion, dat drie jaar eerder nog liefst negentien miljoen euro overgemaakt had aan AZ om hem in te lijven. Afgelopen seizoen kwam de Iraniër in alle competities 41 keer binnen de lijnen bij Feyenoord. Daarin scoorde hij acht keer en leverde hij tien keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Zijn contract in De Kuip loopt door tot medio 2024.