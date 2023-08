'Feyenoord gaat zaken doen met Amerikaanse partnerclub en haalt multifunctionele aanvaller naar De Kuip'

Feyenoord gaat zich mogelijk versterken met de negentienjarige Korede Osundina. De aanvaller moet over komen van Orange County SC, een Amerikaanse club waar de Rotterdammers een partnership mee hebben. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl donderdagmiddag.

Naar verluidt maakt de clubleiding van Feyenoord een contract klaar voor de multifunctionele aanvaller. De Amerikaan met Nigeriaanse roots kan volgens bronnen deze maand al zijn handtekening zeggen onder de verbintenis. Osundina kan uit de voeten als spits, maar speelde ook wel eens op de flanken.

Zijn transferwaarde wordt ingeschat op zo’n tweehonderdduizend euro. De kans dat Osundina daadwerkwerkelijk naar Feyenoord verkast, is groot. De Rotterdammers hebben een samenwerkingsverband met Orange County SC. Eerder dit jaar legde de 1.83 meter lange aanvaller een succesvolle stage af in Rotterdam-Zuid.

De kans is eveneens groot dat Feyenoord de aanvaller direct gaat stallen bij een andere partnerclub: FC Dordrecht. RTV Dordrecht-journalist Corrado Francke hintte al eerder over ‘een aanvallende versterking’ voor de Schapenkoppen. Orange County SC staat ook wel bekend als de Amerikaanse tak van de Barça Academy. Osundina was in veertig wedstrijden goed voor drie goals en drie assist.