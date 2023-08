'Feyenoord heeft beet en haalt Idrissi terug naar Nederland'

Oussama Idrissi mag zich spoedig speler van Feyenoord noemen. Volgens 1908.nl heeft de Marokkaanse buitenspeler een akkoord bereikt met de Rotterdamse club, dat hem opnieuw lijkt te huren van de Spanjaarden. De buitenspeler zal vermoedelijk snel aansluiten bij de regerend landskampioen.

Het was duidelijk dat Feyenoord nog graag een buienspeler wilde toevoegen aan de selectie. Idrissi was daarvoor al een langere tijd in beeld, maar ook de naam van Luis Sinisterra viel in het Maasgebouw. Nu Idrissi lijkt de gaan komen, is de kans klein dat Feyenoord de Colombiaanse vleugelflitser ook nog gaat halen. De Rotterdammers zijn zoals bekend ook nog in de markt voor Luka Ivanusec, die over moet komen van Dinamo Zagreb. De komst van de Kroatisch international hopen de Rotterdammers zo snel mogelijk af te ronden.

Idrissi lijkt in ieder geval eerder gepresenteerd te worden bij Feyenoord, dat hem vermoedelijk opnieuw zal huren van Sevilla. De linksbuiten heeft zelf in ieder geval een persoonlijk akkoord bereikt met Feyenoord. De Rotterdamse club moet de deal nog wel afronden met de Spanjaarden, maar dat wordt gezien als slechts een formaliteit. Vorig seizoen kwam Idrissi ook uit voor Feyenoord. Destijds maakte de aanvaller vooral in de tweede seizoenshelft een sterke indruk.