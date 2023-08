Feyenoord heeft eindelijk beet: Luka Ivanusec komt naar De Kuip

Luka Ivanusec maakt definitief de overstap van Dinamo Zagreb naar Feyenoord, zo verzekert de Kroatische krant Jutarnji. De 24-jarige middenvelder annex aanvaller vliegt deze week nog naar Nederland om de transfer af te ronden. Feyenoord telt 8,5 miljoen euro neer voor de komst van Ivanusec. Door bonussen kan het bedrag met nog eens anderhalf miljoen euro oplopen.

Feyenoord bereikte twee weken geleden een principe-akkoord met Dinamo Zagreb over de transfer van Ivanusec. Nu zijn volgens bovengenoemde krant ook de laatste plooien gladgestreken. De enige vraag is wanneer Ivanusec naar Nederland vliegt: voor of na de heenwedstrijd tegen Sparta Praag in de play-offs van de Europa League van komende donderdag.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl wordt Ivanusec uiterlijk vrijdag medisch gekeurd door Feyenoord. De Rotterdammers willen de transfer voor het weekend afronden en hopen de Kroatische middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen Almere City van aankomende zondag.

Ivanusec gaat bij Feyenoord een contract voor vijf seizoenen tekenen. De clubs zijn niet alleen een transfersom overeengekomen, maar hebben ook afspraken gemaakt over een doorverkooppercentage van tien procent, mocht Ivanusec in de toekomst met winst worden verkocht door de Rotterdamse club.