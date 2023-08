Feyenoord hoort vier eisen van Man City, waaronder een torenhoog doorverkooppercentage

Manchester City is bereid om Mikki van Sas gratis naar Feyenoord te laten gaan, zo weet 1908.nl. Er zitten wel wat addertjes onder het gras, want de regerend kampioen van Engeland wil zich indekken voor het scenario dat Van Sas zich goed gaat ontwikkelen in De Kuip.

De negentienjarige keeper wordt door Feyenoord gezien als mogelijke tijdelijke tweede doelman van Feyenoord. Ook Nick Marsman is voor die vacature in beeld. Feyenoord zoekt na de blessure van Justin Bijlow naar een nieuwe doelman die tweede viool moet spelen achter Justin Bijlow. Kennelijk wordt Kostas Lamprou daar niet geschikt voor geacht; hij zou meer gezien worden als trainingskeeper.

Artikel gaat verder onder video

Van Sas, die in 2020 de overstap maakte van FC Utrecht naar Manchester City, kan gratis worden ingelijfd. Manchester City zou echter een terugkoopoptie van 3 miljoen pond willen hebben (omgerekend 3,5 miljoen euro). Ook wil de club bonussen die tot één miljoen euro oplopen indien Van Sas een bepaald aantal wedstrijden haalt. Bovendien verlangt Manchester City een doorverkoopclausule van liefst 45 procent én wil de club een eventueel toekomstig transfervoorstel met betrekking tot de speler kunnen matchen'.

Het is de vraag of Feyenoord aan al die vier eisen wil voldoen. Volgens 1908.nl is het huren van Van Sas een andere optie. En uiteraard is ook Marsman in beeld, dus het is de vraag of er uiteindelijk behoefte is aan de komst van de Nederlands jeugdinternational.