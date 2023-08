Lamprou gaat geen wedstrijden spelen voor Feyenoord: 'Trainingskeeper'

Kostas Lamprou (31) werd door Feyenoord deze zomer toegevoegd aan de A-selectie. De Griekse sluitpost kwam over van Willem II als derde doelman, maar gaat in die hoedanigheid normaliter geen minuten maken dit seizoen. Dat is de reden dat Feyenoord na de blessure van Justin Bijlow nog een extra keeper wil gaan halen.

Met dat opmerkelijke bericht kwam AD-journalist Sjoerd Mossou naar buiten bij Goedemorgen Eredivisie. “Ze zien in Lamprou een trainingskeeper”, verklaarde Mossou de wens van Feyenoord in een extra keeper. “Ze zien in hem een trainingskeeper, ja. Een goede, positieve jongen, die nooit klaagt. Een goede prof”, omschrijft de journalist de Griek, die bij Willem II ook al op het tweede plan was geraakt.

Artikel gaat verder onder video

Die bewering zorgde voor verbazing in de studio bij ESPN. “Je denkt dat ze tegen hem hebben gezegd: 'je bent derde keeper en je schuift nooit op?'”, toonde Hans Kraay jr. zich verbaasd. Mossou knikte daarop instemmend. “Ik denk dat Lamprou dat ook weet, ja.” Volgens Mossou wil Feyenoord met een extra keeper voorkomen dat Lamprou in de Champions League moet spelen als Timon Wellenreuther onverhoopt ook wegvalt. Daarom wordt er in de slotfase van de transferwindow nog een extra keeper gezocht.

Kraay kan het niet geloven dat het waar zou zijn. “Heeft hij dan ook geen handschoenen”, glimlachte de analist over Lamprou. “Dan hadden ze hem niet kunnen halen.” Ook Alfons Groenendijk kan het maar moeilijk geloven. “Dus dan wordt hij straks vierde keeper als Bijlow terug is? Dan kan hij net zo goed thuisblijven", zei de werkloze trainer.