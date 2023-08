Feyenoord kan zich in de handen wrijven: 'Hij heeft een fysiek, pfff...'

Teun Wilke Braams denkt dat Feyenoord een grote slag heeft geslagen door Ayase Ueda in huis te halen. De Nederlandse Mexicaan speelde vorig seizoen bij Cercle Brugge samen met Ueda en raakte onder indruk van zijn (voormalig) teamgenoot.

Uefa had volgens Braams weinig tijd nodig om zich te onderscheiden in Brugge. "Wat hem echt goed maakt, is dat hij altijd heel rustig is voor de goal", aldus de aanvaller tegenover De Telegraaf. "Hij heeft het vermogen om ook in de drukte met weinig handelingen, heel snel tot een schot te komen en maakt het dan ook goed af."

Bij Cercle Brugge speelde Ueda vorig seizoen bij een team dat, net als het Feyenoord van Arne Slot, met hoge druk speelt. "Ik weet niet of we ook zo hoog zijn geëindigd, maar Cercle staat volgens mij in de top-5 van Europa als je kijkt naar zogeheten physical output. Dan heb je het over het fysieke vermogen van een elftal, zoals sprints en afstanden maken. En Ayase zelf heeft een fysiek, pfff… Hoe hij kan springen: hij komt echt heel hoog. Hij heeft enorme kracht en potentie in zijn benen, kan ook heel snel wegsprinten."

Waar Ueda, die Feyenoord ruim acht miljoen euro heeft gekost, wordt gezien als stand-in van Santiago Giménez, denkt Braams dat de twee ook samen kunnen spelen. "Vorig seizoen speelden wij een soort 5-2-3, met twee tienen. Op die posities speelde Ayase ook vaak en daar voelt hij zich ook heel comfortabel, dus ze zouden ook uitstekend samen kunnen fungeren. Dat zie ik zeker zitten, die twee wil je samen op het veld hebben. Ik denk ook niet dat ze hem voor de bank hebben gehaald. Of hij een sensatie wordt? Ik wil Ayase niet te veel druk opleggen, haha."