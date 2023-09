Feyenoord kent tegenstanders in Champions League: onder meer Atlético en oude bekende

Feyenoord is donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic. De Rotterdammers maken dit seizoen na vijf jaar afwezigheid hun rentree op het hoogste Europese podium.

Feyenoord speelde vorig seizoen in de groepsfase van de Europa League al tegen Lazio. Toen wonnen de Rotterdammers thuis met 1-0, na een 4-2 nederlaag in Rome. Feyenoord moest het toen stellen zonder uitsupporters. De laatste wedstrijd tegen Atlético Madrid was een oefenwedstrijd voorafgaand aan het seizoen 2021/22 (2-1 zege).

De ploeg van trainer Arne Slot zat bij de loting in Pot 1 en kon daardoor niet worden gekoppeld aan topclubs als Manchester City, FC Barcelona, Bayern München en Paris Saint-Germain. Omdat in de groepsfase clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar kunnen spelen, was het voor Feyenoord ook niet mogelijk om PSV te loten.

Feyenoord veroverde het ticket voor de groepsfase van de Champions League door vorig seizoen kampioen van de Eredivisie te worden. In het seizoen 2017/18 kwamen de Rotterdammers voor het laatst uit in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Toen eindigde Feyenoord in een groep met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk als laatste.

De UEFA zal nu de loting is verricht spoedig het speelschema voor de groepsfase van de Champions League bekendmaken. De wedstrijden vinden plaats op 19/20 september (speelronde 1), 3/4 oktober (speelronde 2), 24/25 oktober (speelronde 3), 7/8 november (speelronde 4), 28/29 november (speelronde 5) en 12/13 december (speelronde 6).

Feyenoord moet bij de eerste twee in de groep eindigen om door te stoten naar de knock-outfase van de Champions League. De nummer drie gaat verder in de Europa League, terwijl de club die laatste in de groep eindigt Europees is uitgeschakeld.