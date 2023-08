Feyenoord moet Bijlow wekenlang met breuk missen, Slot kiest voor ander middenveld

Feyenoord moet het zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam stellen zonder Justin Bijlow. De keeper kampt wederom met een polsbreuk en zal daarom meerdere weken afwezig zijn. Ook het middenveld van de Rotterdammers ziet er ander uit, aangezien Ramiz Zerrouki geslachtofferd is en Calvin Stengs een linie is teruggezakt. Daardoor is er een basisplaats voor Alireza Jahanbakhsh.

"Justin Bijlow zal meerdere weken niet in actie kunnen komen. De 25-jarige doelman heeft een breuk opgelopen in de pols van zijn linkerhand", schrijft Feyenoord op de clubsite. Dat gebeurde op de afsluitende training van de Rotterdammers. Met Timon Wellenreuther beschikt Slot over een goed alternatief, die vorig seizoen op Het Kasteel nog een strafschop stopte.

Vorig seizoen stond Bijlow uiteindelijk zestien (!) wedstrijden langs de kant met eveneens een gebroken pols. Eerder stond hij ook al maandenlang langs de kant vanwege een voetblessure, teenblessure en elleboogblessure. Daardoor heeft hij inmiddels het stempel van blessuregevoelig gekregen. Ook voor het Nederlands elftal is het een forse domper, aangezien Bijlow een van de vier keepers in de voorselectie van het Nederlands elftal was.

Op het middenveld is Zerrouki, die vorige week niet blij was met zijn vroege wissel, geslachtofferd. Tegen Fortuna Sittard zat er duidelijk te weinig creativiteit in het middenveld, waardoor Slot net als in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV met Stengs als nummer tien begint. Jahanbakhsh is de rechtsbuiten van de Rotterdammers, waar Lutsharel Geertruida rechtsback is en Marcus Pedersen vanwege zijn naderende transfer naar Italië niet bij de selectie zit.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixao