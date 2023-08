Feyenoord moet vrezen: nieuwe Duitse topclub toont interesse in Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida is bij Bayern München in beeld als defensieve versterking, zo onthult de Duitse journalist Philipp Kessler. De 23-jarige verdediger van Feyenoord wordt in Zuid-Duitsland gezien als mogelijke vervanger van Benjamin Pavard.

Bayern München kijkt rond voor een nieuwe verdediger nu Pavard zijn vertrekwens heeft ingediend. De 27-jarige Fransman, die zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie uit de voeten kan, staat in de belangstelling van onder meer het Manchester United van Erik ten Hag. Geertruida is een van de spelers die in Beieren op het lijstje met mogelijke vervangers staat.

Volgens Kessler is er al enige tijd sprake van contact. Onduidelijk is of de journalist bedoelt dat er contact is tussen Bayern München en Feyenoord of tussen de Duitse topclub en het kamp-Geertruida. Concrete onderhandelingen worden in elk geval nog niet gevoerd, zo maakt de journalist van TZ duidelijk.

Eerder deze zomer was Geertruida hard op weg naar RB Leipzig. De deal klapte echter op het allerlaatste moment. Feyenoord liep daardoor ruim dertig miljoen euro mis, terwijl voor Geertruida een droom in duigen viel. Concretiseert Bayern München binnenkort de interesse, dan krijgt de verdediger mogelijk alsnog zijn gewenste transfer naar de top van de Bundesliga.