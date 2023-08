Feyenoord heeft met Ayase Ueda een nieuwe recordaankoop in huis. De spits komt over van Cercle Brugge en kost naar verluidt maximaal 10,25 miljoen euro. Toch lijkt hij op de bank te gaan belanden, in ieder geval wanneer Santiago Giménez inzetbaar is. In de FCUpdate Podcast wordt gesproken over de komst van Ueda. "Dit is een teken dat er nieuwe tijden zijn aangebroken in Rotterdam-Zuid."

YouTube: 'Miljoenenaankoop Ueda op de bank bij Feyenoord: eigenlijk waanzinnig'

Fabrizio Romano meldde dat het gaat om een vaste transfersom van 9 miljoen euro, plus 1,25 miljoen aan potentiële bonussen én een doorverkoopclausule van twintig procent. Ueda maakte vorig seizoen 23 doelpunten in officiële wedstrijden voor Cercle Brugge. Wat voor type spits is hij?

Bekijk onze video over Ayase Ueda op YouTube of beluister de volledige podcast hieronder op Spotify!