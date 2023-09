Guus Baars heeft per direct een punt achter zijn carrière gezet. De twintigjarige verdediger van Feyenoord, die sinds deze zomer op huurbasis uitkwam voor FC Dordrecht, heeft in een video op Instagram uitgelegd hoe hij tot zijn besluit is gekomen.

Baars realiseert zich dat zijn aankondiging voor velen als een verrassing zal komen. "Ik speel al tien jaar bij Feyenoord en heb er mijn hele jeugd naartoe gewerkt om profvoetballer te worden. Nu ik er eindelijk ben, stop ik ermee", begint hij. "Twee jaar geleden kwam de coronaperiode. Toen heb ik wat blessures gehad en zijn mijn interesses verbreed. Als je profvoetballer bent, dan ben je daar zes dagen per week de hele dag mee bezig en is dat je hele wereld. Dat voelt voor mij heel klein. Het voelde voor mij alsof de muren op me afkwamen. Daar werd ik negatief van en ik wil helemaal niet negatief zijn."

"Ik merk dat er voor mij meer geluk in het leven is als ik iets anders ga doen. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar wel dat ik houd van mensen helpen. Sinds de coronaperiode heb ik veel tijd gehad om na te denken en zie ik dat er veel dingen misgaan in de wereld. Zeker in het Westen. Voordat ik dadelijk complotgek en dat soort dingen word genoemd… Ik zie dat er veel spelletjes worden gespeeld met mensen. Daar wil ik ook iets aan doen. Ik wil mensen bewust maken van dingen die aan de hand zijn. Ik zou misschien zoiets als onderzoeksjournalist willen worden en dingen aan de kaak stellen die in mijn ogen gewoon niet kloppen. Het lijkt mij mooi om daar mijn passie van te maken. Maar misschien wordt het wel iets heel anders, ik weet het op dit moment echt niet."

Naar eigen zeggen is Baars op dit moment veel met religie bezig. "Ik geloof eigenlijk echt dat de islam de waarheid is. Ik ben nog geen moslim, maar dat duurt niet lang meer. Ik heb het gevoel dat er meer in het leven is dan voetbal. Ik wil me omringen met mensen die enthousiast zijn, mensen willen helpen en het goede willen doen. Dat is het enige wat ik wil: dingen doen die mij gelukkig maken en die anderen gelukkig maken. Dat geeft mij gewoon een goed gevoel."

Baars, die geen enkele officiële wedstrijd in het eerste elftal van Feyenoord speelde, vertrok kortgeleden op huurbasis naar FC Dordrecht. Voor die club kwam hij één keer uit in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Willem II speelde hij zijn eerste en (voorlopig) laatste wedstrijd in het voetbal.