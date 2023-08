Feyenoord-vertrek Marcus Pedersen lijkt kwestie van tijd; aanbod ligt iets onder de gestelde vraagprijs

De kans dat Marcus Pedersen dit seizoen nog speler van Feyenoord is, wordt alsmaar kleiner. Eerder werd bekend dat de rechtsback geniet van concrete belangstelling vanuit de Italiaanse Serie A. Eerst meldde Torino zich, maar nu lijkt Sassuolo er vandoor te gaan met de Noor.

Volgens het goed geïnformeerde 1908.nl ligt Sassuolo op ‘poleposition’ voor de handtekening van de rechtervleugelverdediger. De desbetreffende club pakt, in tegenstelling tot Torino, wél door en heeft naar verluidt een contract van vijf jaar klaarliggen voor Pedersen. De 23-jarige verdediger zou een vertrek naar Italië ook wel zien zitten.

De Rotterdamse club zou een bedrag van zeven miljoen euro verlangen voor de Noor. Het eerste bod van Sassuolo zou echter ietsjes lager uitvallen. De club bood een bedrag van om en nabij vier miljoen euro, weet 1908.nl. Feyenoord en de nummer dertien van het afgelopen Serie A-seizoen onderhandelen momenteel verder over de rechtsback.

Na de terugkeer van Bart Nieuwkoop is Pedersen op de bank terecht gekomen. Na gesprekken hebben de Rotterdammers aangegeven dat de Noor mag vertrekken naar een nieuwe club. Pedersen kwam in de transferzomer van 2021 voor een bedrag van ongeveer één miljoen euro over van Molde FK, en speelde tot dusverre 88 wedstrijden voor de Rotterdammers.