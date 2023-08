Feyenoord zit in hetzelfde schuitje als Ajax: 'Straks hebben we niets'

Het geduld van Dennis te Kloese raakt langzaam maar zeker op. Feyenoord probeert al geruime tijd Luka Ivanusec over te nemen van Dinamo Zagreb, maar de 24-jarige aanvallende middenvelder is nog altijd niet in De Kuip te bewonderen. Als de deal niet snel wordt rondgemaakt, dan schakelen de Rotterdammers door naar alternatieven.

Te Kloese is inmiddels bijna twee maanden bezig Ivanusec over te nemen van Dinamo Zagreb. Begin deze maand bereikten de clubs een principe-akkoord over een transfersom van 8,5 miljoen euro. De (verdere) onderhandelingen verlopen echter stroef. Feyenoord zit wat dat betreft in hetzelfde schuitje als Ajax, dat Josip Sutalo van dezelfde Kroatische topclub probeert over te nemen.

Nu het einde van de zomerse transferperiode in zicht is en Ivanusec nog steeds geen Feyenoorder is, kijkt Te Kloese voorzichtig verder. Als de deal niet snel wordt rondgemaakt, schakelt de directeur alsnog door naar alternatieven. "Die hebben we", zo laat Te Kloese weten aan het Algemeen Dagblad. "Maar die wachten ook niet. Straks hebben we niets."

Feyenoord versterkte zich deze zomer tot nu toe met onder meer Ayase Ueda, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Thomas Beelen, Thomas van den Belt en Bart Nieuwkoop. In aanvallend opzicht kan de selectie van trainer Arne Slot nog wel een impuls gebruiken. Oussama Idrissi lijkt de volgende versterking te worden. Als de laatste plooien worden gladgestreken, dan huurt Feyenoord hem voor nog een jaar van Sevilla.