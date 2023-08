Waarom Sven Mislintat vanaf 20.45 uur gespannen voor de tv zit

Het is Ajax een kleine twee weken voor Deadline Day nog altijd niet gelukt om Josip Sutalo over te nemen van Dinamo Zagreb. Deze zaterdag zou zomaar een cruciale dag kunnen zijn in het transferdossier. Sven Mislintat hoopt dat de Kroatische topclub het onderspit delft tegen AEK Athene.

Het is geen geheim dat Ajax al langere tijd jaagt op de handtekening van Sutalo. De rechtsbenige centrale verdediger is in de Johan Cruijff ArenA in beeld als vervanger van Jurriën Timber, die deze zomer voor (minimaal) veertig miljoen euro de overstap maakte naar Arsenal. De deal lijkt pas rond te kunnen komen als Dinamo Zagreb weet waar het wat Europees voetbal betreft aan toe is.

Dinamo Zagreb speelt zaterdagavond om 20.45 uur de return tegen AEK Athene in de tweede voorronde van de Champions League. De Grieken wonnen de heenwedstrijd in de Kroatische hoofdstad met 1-2. Loopt Dinamo Zagreb een plek in de play-offs van de Champions League mis, dan ligt volgens De Telegraaf de weg voor Sutalo naar Ajax open. Plaatst Dinamo Zagreb zich wel voor de play-offs, dan komt de verdediger mogelijk pas na de laatste kwalificatiewedstrijd op 30 augustus naar Ajax.

Ajax versterkte zich deze zomer tot nu toe met zes spelers: Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Jakov Medic, Chuba Akpom en Anton Gaaei. De Amsterdammers hopen naast Sutalo in ieder geval nog een linksbenige verdediger aan te trekken. Daar staat mogelijk wel het vertrek van Mohammed Kudus tegenover. De Ghanees is dicht bij een transfer naar West Ham United.