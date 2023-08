Feyenoorder hard op de feiten gedrukt door teamgenoten; deze speler komt áltijd en overal te laat

Het officiële YouTube-kanaal van Feyenoord heeft een vermakelijke video gedeeld waarin elftalspelers antwoord geven op de zogeheten 'Who's Most Likely To'-vragen. De spelers krijgen enkele vragen en mogen daarna een voor een antwoord geven en zeggen aan welke medespeler ze denken bij de desbetreffende kwestie. Op een gegeven moment luidt de vraag welke speler het vaakst te laat komt. De selectie van Arne Slot is het unaniem eens.

Op Ramon Hendriks na geeft de hele selectie, inclusief stafleden, hetzelfde antwoord op de vraag. Alireza Jahanbakhsh komt het vaakst te laat op trainingen of meetings. De Iraniër zelf moet ook antwoord geven op de vraag en kan er niet omheen. "Ik denk dat iedereen mij heeft gezegd, dus ik neem deze wel op me", reageert de buitenspeler.