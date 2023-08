FC Barcelona tikt er lustig op los: Frenkie de Jong rondt knap af voor zijn eerste doelpunt van het seizoen

FC Barcelona leek z'n borst nat te mogen maken voor de uitwedstrijd tegen Villarreal. De ploeg van trainer Xavi Hernández had in de eerste twee competitieduels veel moeite met scoren, maar had er zondagavond na een kwartier al twee in liggen. Na de openingstreffer van Gavi na twaalf minuten verdubbelde Frenkie de Jong drie minuten later de score. De Nederlander werd vorige week na de thuiswedstrijd tegen Cádiz nog verkozen tot Man of the Match en is op bezoek bij Villarreal dus opnieuw belangrijk voor zijn ploeg.

FC Barcelona heeft overigens niet heel lang kunnen genieten van de comfortabele voorsprong. Doelman Marc-André Ter Stegen moest al een paar keer redding brengen, maar was elf minuten na de treffer van De Jong kansloos op een inzet van Juan Foyth.