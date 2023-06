Spaanse sportkrant noemt de oplossing voor alle geruchten over toekomst Frenkie de Jong

Hoewel Frenkie de Jong zich na een moeilijke start in de basis speelde en zijn plek op het middenveld niet meer afstond, is het evenals vorig jaar de vraag of hij ook volgend seizoen nog speler is van FC Barcelona. De Catalanen willen zich dolgraag verder versterken, maar de financiële situatie is bekend. Ze zullen eerst spelers moeten verkopen om geld vrij te maken voor nieuwelingen. Ook De Jong zijn toekomst is daardoor onzeker, al zou Franck Kessié daar verandering in kunnen brengen.

In de aanloop naar het afgelopen seizoen ging er geen dag voorbij zonder dat De Jong onderwerp van gesprek was in de Spaanse en Britse media. De oud-speler van Ajax kon zich verheugen op de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. Erik ten Hag hoopte De Jong te kunnen verleiden tot een hereniging en FC Barcelona kwam het niet verkeerd uit als de middenvelder zou vallen voor het verhaal van zijn oude trainer. De Catalanen pushten de Nederlander zelfs naar de uitgang, maar hij wilde van geen wijken weten. De Jong bleef FC Barcelona trouw en groeide uiteindelijk uit tot een belangrijke kracht in de ploeg van trainer Xavi Hernández.

De Catalanen kroonden zich in het afgelopen seizoen op gepaste afstand van Real Madrid voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar Europees hielden de prestaties niet over. Barça werd in de Champions League al in de groepsfase uitgeschakeld en moest in de tussenronde van de Europa League z’n meerdere erkennen in Manchester United. Xavi is van mening dat zijn selectie versterkt moet worden. Met Ilkay Gündogan is de eerste aanwinst al binnen, maar daar zal het naar alle waarschijnlijkheid niet bij blijven. FC Barcelona zal echter eerst ruimte in het salarishuis moeten vrijmaken om nieuwe spelers te kunnen registreren.

Dat leverde de club vorig jaar veel problemen op. Om die te voorkomen, komen er meerdere spelers in aanmerking om deze zomer te vertrekken. De Jong is normaal gesproken zeker van zijn plek, maar als er een astronomisch bod van minstens negentig miljoen euro op hem wordt gedaan, zou zelfs zijn vertrek bespreekbaar worden. Dat schrijft Sport althans. Volgens de Spaanse sportkrant is om die reden de situatie van Kessié ‘belangrijk’. De Ivoriaanse middenvelder maakte vorig jaar transfervrij de overstap van AC Milan naar FC Barcelona en wil graag in Spanje blijven voetballen, maar bij een goed bod wil de club meewerken aan een vertrek.

Volgens Sport zou Al-Ahli Kessié naar Saudi-Arabië willen halen. Al-Ahli heeft naar verluidt dertig miljoen euro over voor de komst van de middenvelder. Bovendien kan hij in Saudi-Arabië de helft van zijn huidige salaris bij FC Barcelona opstrijken. Barça ontving tot op heden geen aanbieding uit Saudi-Arabië, maar het zou de club goed uitkomen als daar verandering in komt. Oók De Jong. “Om voor eens en altijd een streep te zetten onder een mogelijke verkoop van Frenkie”, schrijft Sport.