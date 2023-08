Frenkie de Jong woedend: 'LaLiga moet ingrijpen, het is een schande'

FC Barcelona verspeelde zondagavond tijdens de seizoensouverture dure punten tegen Getafe (0-0). De Catalanen kregen volop te maken met het antivoetbal van het Getafe van José Bordalas. In de eerste helft kwamen er daardoor negen minuten bij, in de tweede helft toonde het bord tien minuten extra tijd. Het zorgde voor behoorlijk wat irritaties bij de regerend landskampioen, die niet blij waren met de leidsman van dienst.

“De scheidsrechter heeft de wedstrijd laten escaleren”, brieste Xavi na het doelpuntloze duel over César Soto Grado. Die stuurde de coach weg met een rode kaart, nadat hij langs de zijlijn hevig protesteerde na een vermeende overtreding van Getafe. Jaima Mata (Getafe) en Raphinha (FC Barcelona) werden eveneens met rood van het veld gestuurd, er vielen tien gele kaarten en diep in blessuretijd werd FC Barcelona naar hun eigen inzicht een strafschop onthouden.

“Ik vertelde de scheidsrechter dat hij te veel overtredingen toestond. Daardoor werd ik weggestuurd”, vervolgde Xavi, die de in totaal bijna twintig minuten extra tijd een aanleiding vindt om wat te veranderen in Spanje. “Dat is toch vreemd? Op deze manier houden we onszelf voor de gek. Dit is belachelijk”, sprak de voormalig middenvelder. “De mensen willen voetbal zien. Wat ze vandaag hebben gezien, was iets schandaligs. Als we dit LaLiga-product verkopen aan de wereld, daar heeft niemand wat aan.”

Collega-coach José Bordalas kon weinig met de kritiek op zijn ploeg. “Dat een kleine ploeg als Getafe een punt kan pakken tegen FC Barcelona. Dát is bijzonder. Dat is een reden om onze manier van spelen te rechtvaardigen. Zij waren niet in staat om drie punten te pakken, ondanks alle grote spelers”, liet de oefenmeester optekenen na de wedstrijd. “De meest gewelddadige manier van spelen komt juist van FC Barcelona. Meer heb ik daar niet aan toe te voegen.”

Frenkie de Jong boos

Ook middenvelder Frenkie de Jong, die na de rode kaart van Raphinha als centrale verdediger ging spelen, had weinig goede woorden over voor Getafe. “Wij hadden het beter moeten doen, maar dat gold ook voor de arbitrage”, toonde Frenkie zich uiterst kritisch. “LaLiga moet hier wat aan doen. Er werden negen minuten extra tijd gegeven, maar het spel lag bijna een half uur stil. Dat is niet eens een fout van Getafe, maar van LaLiga. Dit is een schande.”

