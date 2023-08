Frimpong opnieuw niet in voorselectie van Oranje: 'Eigenlijk is het een groot schandaal'

Jeremie Frimpong is door bondscoach Ronald Koeman opnieuw niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De rechtsback reageerde afgelopen weekend direct door weer een uitstekende wedstrijd te spelen namens Bayer Leverkusen. Süleyman Öztürk begrijpt niet waarom Frimpong ontbreekt bij Oranje.

Öztürk zag hoe Frimpong afgelopen zaterdag weer belangrijk was voor Leverkusen, dat met 3-2 wist te winnen van RB Leipzig. "Als je gaat kijken naar zijn impact en ontwikkeling bij Bayer Leverkusen. Dan is het eigenlijk een groot schandaal dat hij genegeerd wordt door de bondscoach. Ik denk dat hij zich genegeerd en in zijn hemd gezet voelt. Hij kan natuurlijk ook nog voor een ander land kiezen. Dan moet er gesproken worden met zo'n jongen. Zijn snelheid is echt een unieke kwaliteit", aldus Öztürk in een video voor VI PRO.

De redacteur van Voetbal International zou Frimpong graag zien debuteren in Oranje, dat zich na de zomer wil plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland. "Ik kan met niet voorstellen dat je hem als bondscoach negeert. Het is niet zo dat hij op een laag niveau acteert. Het is gewoon de top van de Bundesliga en dat al bijna een jaar. Hij is al acht of negen keer in het elftal van de week gekozen in Duitsland. Op het WK zat hij er nog bij, al kreeg hij geen minuten. Maar voetballers voelen het als ze niet eerlijk behandeld worden."

Frimpong zat tijdens het WK in Qatar nog wel bij de selectie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Daarna werd het stokje overgenomen door Koeman en kreeg de geboren Amsterdammer geen uitnodigingen meer. Hij kon wel met Jong Oranje naar het EK, maar daar bedankte de verdediger voor. Denzel Dumfries (Internazionale) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord) kregen wel een plekje toebedeeld in de voorselectie. Zij zijn wat Koeman betreft de twee opties voor de rechtsbackpositie.