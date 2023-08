Geduld raakt op in Amsterdam: Ajax wil deze week duidelijkheid hebben van Mohammed Kudus

Mohammed Kudus wordt al tijden in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, maar hij heeft zijn transfer nog altijd niet te pakken. De Ghanees kwam zondagmiddag zelfs nog in actie voor Ajax in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Het geduld in Amsterdam lijkt langzaam maar zeker op te raken. Sterker nog: volgens Voetbal International willen ze binnen 48 uur duidelijkheid hebben over de toekomst van Kudus.

Verschillende Britse media pakten vorige week uit met het vermeende akkoord tussen Ajax en Brighton & Hove Albion over een transfer van Kudus. De aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, wordt al langer gelinkt aan de nummer zes van het afgelopen seizoen in de Premier League. Brighton & Hove Albion zou veertig miljoen euro over hebben voor de komst van Kudus, maar de speler zelf is naar verluidt nog niet akkoord met de Premier League-club.

Ajax-trainer Maurice Steijn gaf zondag na afloop van het oefenduel met Borussia Dortmund nog aan dat zolang er geen akkoord is met een andere club, hij een beroep blijft doen op Kudus. Met de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo in aantocht, wil Ajax nu toch écht duidelijkheid hebben van de Ghanees. “Ajax wil binnen 48 uur duidelijkheid hebben over de transfer, anders moet Kudus blijven en kan hij alleen weg als er megabedragen op tafel worden gelegd”, klinkt het bij VI.

De linkspoot drong vorig jaar al aan op een vertrek uit Amsterdam. Hij probeerde in de slotfase van de zomerse transferwindow een overstap naar Everton te forceren, maar daar wilde Ajax niet aan meewerken. Kudus veroverde vervolgens een basisplaats in Amsterdam en maakte vooral in de groepsfase van de Champions League veel indruk. Hij arriveerde in de zomer van 2020 in de Johan Cruijff ArenA, maar mede door blessureleed kon hij in zijn eerste seizoenen de verwachtingen niet waarmaken.