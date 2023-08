Geloofwaardigheid Van Hooijdonk op het spel bij terugkeer op tv: 'Dan zal niemand hem nog geloven'

Pierre van Hooijdonk is door de NOS tijdelijk van de buis gehaald. Door de beschuldigingen aan het adres van Ajax-trainer Maurice Steijn bracht de oud-spits zichzelf en het programma in diskrediet. Een terugkeer in Studio Voetbal zal voor Pi Air weleens een lastig(er) verhaal kunnen worden, omdat zijn geloofwaardigheid op het spel staat.

Wat voormalig talkshowhost Frits Barend betreft zou Van Hooijdonk wel weer mogen aansluiten als zijn tijdelijke verbanning bij de NOS erop zit. Maar hij vraagt zich wel hardop af of de voormalig Feyenoorder nog wel geloofwaardig zal zijn. “Door zijn ongefundeerde beschuldigingen is zijn geloofwaardigheid als analist aangetast. Dit ging niet meer over het spel, maar over een oude persoonlijke vete”, stelt Barend in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Op elke uitspraak die Pierre nu op tv zal doen over Ajax, zit voortaan een last. Als hij positief over Steijn spreekt, zal niemand hem nog geloven”, vervolgt Barend. “En als hij negatief over Ajax spreekt, zullen we een stemmetje in ons achterhoofd horen dat Pierre iets tegen Maurice Steijn heeft.”

Dat de geloofwaardigheid van Van Hooijdonk op het spel staat bij een eventuele terugkeer en dat het incident uit de hand gelopen is, is ook presentator Sjoerd van Ramshorst te wijten, meent Barend. Die had moeten ingrijpen nog tijdens de uitzending. “Zo van: ‘Kom dan met bewijs? Wat weet je dan?’ De enige die dat deed was Rafael van der Vaart, maar die werd afgekapt omdat er nog een itempje over Liverpool moest komen. Op zo’n moment moeten alle draaiboeken van tafel.”