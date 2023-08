Goed nieuws voor Malacia na het wegvallen van basiskracht Ten Hag

Tyrell Malacia kan de komende weken vermoedelijk rekenen op speeltijd bij Manchester United. De Nederlander is bij The Red Devils de back-up achter Luke Shaw, maar laatstgenoemde heeft een blessure opgelopen.

Voor Manchester United-trainer Erik ten Haag is het wegvallen van Shaw een grote domper. De Engels international is voor de Nederlandse coach een vaste waarde op de linksbackpositie, maar heeft nu een spierblessure opgelopen. Volgens The Athletic zorgt die spierblessure ervoor dat Shaw een aantal weken vanaf de tribune moet toekijken.

Dat biedt kansen voor Malacia, die zelf in de voorbereiding een blessure opliep, maar inmiddels weer hersteld is. De 24-jarige Rotterdammer lijkt de belangrijkste kandidaat om de positie van Shaw de komende weken over te nemen bij The Mancunians, die zaterdag in eigen huis Nottingham Forest op bezoek krijgen.

Mogelijk kan Malacia zich met speelminuten ook weer in de kijker spelen voor het Nederlands elftal, want de linksback is door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de voorselectie. Dat is ook logisch, gezien de geringe aantal speelminuten van Malacia in het shirt van Manchester United op dit moment en zijn blessure in de voorbereiding.