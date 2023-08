Peter Bosz heeft Hans Kraay jr. op een ludieke manier een suggestie gegeven wat hij zou moeten vragen tijdens de persconferentie. De verslaggever vroeg naar waar de oefenmeester wel tevreden over was, omdat hij vaak een ontevreden indruk maakt. En dus vond de oefenmeester dat Kraay óók moest vragen wat er in zijn ogen dan beter moest bij de Eindhovenaren. Dat deed hij keurig en kreeg vervolgens een uitgebreid antwoord van Bosz.