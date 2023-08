Hans Kraay jr. werd niet warm van twee Ajax-targets: 'Dat was een valse start van Sven Mislintat'

Jurriën Timber is weliswaar al een paar weken speler van Arsenal, maar Ajax is er nog altijd niet in geslaagd een vervanger aan te trekken. De Amsterdammers presenteerden afgelopen weekend in de persoon van Jakov Medic weliswaar een nieuwe verdediger, maar hij wordt niet gezien als dé vervanger van Timber. Dat moet Josip Sutalo worden. Hans Kraay jr. is ervan overtuigd dat Sutalo Ajax beter maakt. Dat geldt volgens de verslaggever niet voor Sepp van den Berg en Jeremiah St. Juste.

Het afscheid van Timber bij Ajax kwam niet als een verrassing. De centrumverdediger stond er vorig jaar al goed op in het buitenland, maar besloot toen nog een jaar in Amsterdam te blijven. Deze zomer was hij er alles aan gelegen de stap wél te maken. Timber tekende vorige maand bij Arsenal en laat een groot gat achter bij Ajax. De Amsterdammers werden in eerste instantie gelinkt aan Van den Berg en St. Juste, maar zij kwamen niet naar Amsterdam. En dat is maar goed ook, vindt Kraay jr. “Als Timber weg is en je eerste twee vervangende namen zijn Van den Berg en St. Juste…”, zei de ESPN-verslaggever dinsdag tijdens de Open Dag van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Van den Berg heeft weliswaar veel gespeeld bij Preston North End en vorig seizoen bij Schalke, maar hij is nog een jongetje. St, Juste heeft het behoorlijk gedaan, maar we kennen ze allebei vanuit Nederland. St. Juste kan prima meevoetballen bij Ajax, maar maakt Ajax niet beter”, stelt Kraay Jr., volgens wie hetzelfde geldt voor Van den Berg. “Dat vond ik al een valste start van hem”, doelt de verslaggever op Sven Mislintat, de directeur voetbalzaken van Ajax. “Je zoekt spelers die Ajax beter maken. Als je spelers zoekt die bij Ajax mee kunnen voetballen, dan kan ik er nog wel een stuk of zeven, acht, negen noemen van Jong Ajax en de Onder-18 zelfs”, aldus Kraay Jr.

Van Sutalo is Kraay Jr. wél onder de indruk. De Kroaat wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar het is de club nog niet gelukt een akkoord te bereiken met Dinamo Zagreb. Volgens Kraay Jr. gaat het echter de goede kant op. “Het schijnt redelijk ver te zijn. Ik heb de naam nu volgens mij twaalf keer genoemd: Sutalo, de Kroatisch international. Je bent niet zomaar Kroatisch international. Kroatië is een hele goede ploeg. Zodra Dinamo Zagreb klaar is met het kwalificeren voor de Champions League via de voorrondes, dan lijkt het erop dat hij deze kant op komt. En dat is gewoon een hele goede centrale verdediger. Daar wordt Ajax beter van.”