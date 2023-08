Harde kritiek op Ajax-verdediger: 'Hij gaat op de bank, we gaan hem niet veel meer zien'

Jakov Medic (24) was een van de uitblinkers van Ajax vorige week tegen Heracles Almelo met een prachtig doelpunt, maar tegen Excelsior was hij zaterdagmiddag de grote schlemiel met een enorme blunder waaruit de Rotterdammers scoorden. Mario Been denkt dat hij snel op de bank zal belanden in de Johan Cruijff Arena.

Bij Goedemorgen Eredivisie werd de situatie van Medic besproken, die een week geleden een goede indruk maakte en Maurice Steijn een luxeprobleem leek te bezorgen, met de aanstaande komst van Josip Sutalo in gedachten. Been denkt na het optreden van Medic op Kralingen dat hij niet langer gezien wordt als potentiële basiskracht bij Ajax, maar hooguit als stand-in.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat Medic dadelijk ook gewoon op de bank komt te zitten en dat we hem niet heel veel meer gaan zien. Het is allemaal heel matig”, was de keiharde conclusie van de analist van ESPN. Ook het niveau Anass Salah-Eddine is onder de maat. “Het is allemaal zonder idee. Het is te makkelijk en hij is heel slordig aan de bal.”

Volgens Been is dat niet het niveau dat Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico voorheen haalden. Dat geldt ook voor Devyne Rench. “Bij hem heb ik de indruk dat hij niet eens weet dat hij op het voetbalveld staat”, was de forse kritiek van Been. Met Anton Gaaei kwam er wel een extra concurrent voor de backs van Ajax, over wie ook Maurice Steijn zelf kritisch was na de remise bij Excelsior. Alleen over Ajax-talent Jorrel Hato was de analist wél lovend.