Kroatische bron komt met groot nieuws: Medic vrijdag naar Ajax

Ajax heeft na Josip Sutalo nog een Kroatische verdediger op de korrel. Volgens informatie van Voetbal International is Jakov Medic in beeld in Amsterdam. Hij speelt momenteel bij St. Pauli in Duitsland. Het Kroatische Germanijak meldt zelfs dat de deal al rond is en dat Medic vrijdag medisch wordt gekeurd.

YouTube: 'Met deze spelers wil Ajax zich versterken! 👀'

De 24-jarige stopper staat nog maar een jaar onder contract bij de club uit de 2. Bundesliga. Volgens VI zijn er gesprekken gaande tussen Ajax en St. Pauli, maar is het nog onduidelijk hoeveel Medic moet kosten. In Kroatië is men dus wat stelliger over de transfer.

Artikel gaat verder onder video

De Kroaat komt uit de jeugd van NK Istra en stapte in 2018 over naar 1. FC Nürnberg. Via SV Wehen Wiesbaden kwam hij in 2021 terecht bij St. Pauli.

Ajax wil trainer Maurice Steijn meer opties bieden in de achterhoede. Sutalo van Dinamo Zagreb en Hiroki Ito van VfB Stuttgart gelden als kandidaten om de selectie te versterken, maar Medic dus ook.

Ajax versterkte zich deze zomer al met doelman Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt) en middenvelders Benjamin Tahirovic (AS Roma) en Branco van den Boomen (Toulouse). De Amsterdammers worden inmiddels aan tal van spelers gelinkt en dus maakte FCUpdate een video-overzicht van de betrokken spelers.