De Telegraaf onthult transfersom en contractduur van Ajax-aanwinst Jakov Medic

Jakov Medic lijkt zich zeer snel speler van Ajax te mogen noemen. De verdediger is hard op weg naar Amsterdam om de selectie van trainer Maurice Steijn van extra defensieve mogelijkeheden te voorzien. Momenteel worden de laatste formaliteiten over de transfer afgerond.

YouTube: 'Sneijder moet lekker analist blijven'

Dat nieuws weet De Telegraaf vrijdagochtend te melden. Medic komt over van de Duitse cultclub Sankt Pauli en kost Ajax naar verluidt zeker twee miljoen euro. Dat bedrag kan door mogelijke bonussen nog hoger worden. Medic gaat een contract voor vier seizoenen tekenen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax hoopt hem nog voor het weekend door de medische keuring te hebben.

Artikel gaat verder onder video

De 24-jarige Medic staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Sankt Pauli. Daarvoor speelde hij bij achtereenvolgens Istra 1961, Lucko, Vinogradar, 1. FC Nürnberg en Wehen Wiesbaden. Steijn zal op zijn beurt blij zijn met de komst van de boomlange verdediger. HIj zag Jurriën Timber (Arsenal) en Calvin Bassey (Fulham) namelijk al vertrekken uit zijn selectie.

Medic speelde tot nu toe zestig wedstrijden in de 2. Bundesliga. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten. Sankt Pauli eindigde vorig seizoen als vijfde op het tweede niveau van Duitsland. Ajax is ook nog altijd druk bezig met de entree van Josip Sutalo, een landgenoot van Medic. Hij moet deze zomer nog worden overgenomen van de Kroatische topclub Dinamo Zagreb.