Hemeltergend pijnlijke statistieken voor Ajax na afgang tegen Ludogorets

Ajax heeft zich geplaatst voor de Europa League. Maar de manier waarop de ploeg van Maurice Steijn voor de dag kwam in eigen huis tegen Ludogorets, geeft volop kopzorgen voor de oefenmeester. Ook als je kijkt naar het aantal expected goals dat de Amsterdammers maakten.

De formatie van Steijn verloor na de 1-4 overwinning op bezoek in Bulgarije met 0-1 in eigen huis van Ludogorets in de return. Daarmee speelden ze weinig klaar, want ze kwamen tot slechts 0,16 (!) expected goals. Dat is het laagste aantal sinds de Europa League-wedstrijd tegen Getafe in februari 2020, berekende OPTA Sports. Het kwam zelfs tot niet één schot op doel tegen de Bulgaren.

Artikel gaat verder onder video

“Ondanks het feit dat we door zijn, moeten we dit snel vergeten. Het feit dat we niet een keer op doel hebben geschoten, zegt genoeg over deze avond”, zei trainer Maurice Steijn tijdens de persconferentie, geciteerd door ESPN. “Ik had de hoop dat we het publiek een leuke avond konden bezorgen, maar dat zat er niet in”, baalde de oefenmeester.

Daarnaast kreeg Ajax voor de vierde officiële wedstrijd dit seizoen oprij een tegentreffer. De laatste keer dat dát gebeurde bij de start van het seizoen, was in het jaar 2017/18. Niet alleen op het oog, maar statistisch zorgen genoeg voor Steijn.

0.16 - Ajax only had 0.16 Expected Goals in their match against Ludogorets, their lowest in a match in all competitions since Getafe v Ajax in February 2020 (also 0.16). Subdued. pic.twitter.com/3uGBC7byyl — OptaJohan (@OptaJohan) August 31, 2023

4 - Ajax have conceded a goal in each of their first four games (all competitions) of a season for the first time since 2017-18. Porous. pic.twitter.com/oaSMqEo4yK — OptaJohan (@OptaJohan) August 31, 2023

Ja, de halve basis zit op de tribune.

Ja, onze backs kunnen er weinig van.

Ja, veel vreemdelingen.



Maar,



Je laatste linie zo laag?

Geen patronen zichtbaar?

Geen druk op de bal?

Geen lef in wisselbeleid?



Toch een minnetje voor de coach.



Een Ajax onwaardige afgang. #ajalud — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) August 31, 2023