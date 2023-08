Huub Stevens weet na twee wedstrijden genoeg: 'Ik vind dat echt een openbaring'

Huub Stevens heeft hoge verwachtingen van Isaac Babadi. Het achttienjarige talent van PSV is het seizoen sterk begonnen en maakt vooralsnog deel uit van de ideale elf van Peter Bosz. Zowel in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1 winst) als in het duel met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League (4-1 winst) verscheen Babadi aan de aftrap.

Het zou Stevens niet verbazen als Babadi de nieuwe Xavi Simons wordt. Simons streek vorig seizoen neer in Eindhoven en groeide uit tot dé revelatie van het Eredivisie-seizoen. "Ik vind dat echt een openbaring bij PSV. Zijn bijzondere techniek, hoe hij heel snel vanuit het middenveld voor de goal komt en dan ook nog doelgericht is. Er zijn veel spelers met een goede techniek, maar die niet doelgericht zijn. Hij heeft beide. Mooie speler", aldus Stevens in het Algemeen Dagblad.

Karim El Ahmadi verwacht het nodige van een andere PSV'er: Noa Lang. "Hij is een steeds mooiere speler geworden om naar te kijken. Dat komt door de verrassing: je weet nooit wat je krijgt en hij kan altijd iets creëren. De Nederlandse Neymar? Nou, hij heeft qua stijl en met zijn dribbel best veel van hem weg, al is Neymar nog weer sneller en beter natuurlijk."

Siem de Jong speelde bij Ajax een tijdje samen met Lang. "Toen was hij al onvoorspelbaar, haha. Maar hij heeft zich heel knap ontwikkeld, tot Oranje aan toe. Ik ben benieuwd of dat Jorrel Hato komend seizoen ook gaat lukken bij Ajax. Hij is nog heel jong, maar heeft ontzettend veel potentie als linksbenige centrale verdediger. Verder ben ik inderdaad ook benieuwd naar Babadi."