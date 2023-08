Ibrahim Afellay voorziet Feyenoord van advies: 'Bij hem is de rek er gewoon uit'

Ibrahim Afellay snapt wel dat Feyenoord naarstig op zoek is naar buitenspelers. Alireza Jahanbakhsh, die afgelopen zondag in de basis stond tegen Sparta Rotterdam, voldoet volgens hem niet (meer) als basisspeler.

Feyenoord wacht na drie wedstrijden nog op de eerste zege van het seizoen. Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) werd er in de eerste speelronde van de Eredivisie gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard (0-0). Afgelopen zondag redden de Rotterdammers ternauwernood een punt tegen Sparta (2-2).

Artikel gaat verder onder video

In aanvallend opzicht maakt Feyenoord vooralsnog weinig indruk, is Afellay opgevallen. "Het is heel duidelijk dat ze zich op de buitenkant willen versterken. Daar is vorig seizoen ook veel over gezegd. Het schijnt dat ze bezig zijn met Oussama Idrissi en nog een Kroatische speler (Luka Ivanusec, red.)", begint de oud-middenvelder bij Studio Voetbal.

Tegen Sparta begon Feyenoord met Jahanbakhsh en Igor Paixão op de flanken. "Paixao is wel een speler met mogelijkheden, maar die had het vandaag niet. Met name in de eerst helft. Bij Jahanbakhsh zit gewoon geen rek meer in. Ze hebben op dit moment niet beter."