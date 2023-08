Ibrahim Afellay zet vraagtekens achter wens Arne Slot: 'Waarom een onnodig probleem veroorzaken?'

Door de langdurige van Justin Bijlow, vindt trainer Arne Slot dat Feyenoord verplicht is om de markt op te gaan om een nieuwe doelman te strikken. Dit zorgt voor verbazing alom aan tafel bij Studio Voetbal. Onder meer Ibrahim Afellay snapt niet waarom de Rotterdammers geld zouden spenderen aan de keeperspositie, omdat de club met Timon Wellenreuther al beschikt over een waardige vervanger.

De Duitser fungeerde vorig seizoen ook al als de tweede keus achter Bijlow, en presteerde naar behoren. Ook in de wedstrijd tegen Sparta keepte Wellenreuther prima. Toch gaf Slot op de persconferentie aan dat hij graag een extra doelman ziet komen. “Het zou toch onbegrijpelijk zijn als ze zich nu gaan roeren op de transfermarkt voor een keeper?”, vraagt Afellay zich in eerste instantie af.

“Bijlow gaat op een gegeven moment terugkomen en is duidelijk de eerste keeper. Dan heb je ook nog Kostas Lamprou, die schuift door in de pikorde. Waarom zou je dan een onnodig probleem veroorzaken?”, sprak de oud-voetballer. “Wellenreuther heeft toch aangetoond dat hij een waardige vervanger is voor Bijlow? Slot geeft aan dat Feyenoord niet zoveel financiële middelen heeft, dan kunnen ze zich toch beter versterken op het middenveld?”, gaat ‘Ibi’ verder.

De oud-PSV’er denkt dat Feyenoord zich moet focussen op versterkingen op andere linies. “Op die positie missen ze in de persoon van Sebastian Szymanski een loper. En ze hebben een goede buitenspeler nodig. Ik zou het een hele onnodige aankoop vinden als Feyenoord een nieuwe keeper haalt."