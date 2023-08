'Ik kijk liever naar De Oranjezomer dan naar Vandaag Inside, een stuk positiever'

Vandaag Inside is sinds twee weken weer terug op tv, maar voorganger De Oranjezomer wordt gemist door mediajournalist Marcus den Blanken van het Algemeen Dagblad. In de AD Mediapodcast noemt hij De Oranjezomer een postiever programma dan Vandaag Inside. Ook Angela de Jong is complimenteus over de zomertalkshow van Hendriks.

"Wat ik heel fijn vond en waardoor ik eigenlijk elke avond keek, was: het had ook iets meer positivisme", zegt Den Blanken, verslaggever media en cultuur, in de podcast van het AD. Vandaag Inside wordt gedomineerd door 'de politieke riedeltjes' van Johan Derksen. "Hij is een beetje die oude oom op een verjaardag die dat elke keer doet. Maar er zijn heel veel van die oude ooms, dus er kijken heel veel mensen, dus dat is prima. Maar ja, daardoor keek ik liever naar Hélène."

Tv-kenner Angela de Jong noemt De Oranjezomer 'een lekker wegkijkprogramma'. "Ik vond het ook héél leuk dat Jeroen Pauw er zat. (…) Het hele land liep te jubelen dat Gijs en Marcel het zo fantastisch deden. Nou, die heeft ze in één klap van de kaart geveegd met haar talkshow. Met dubbele kijkcijfers." In haar ogen slaagt Hendriks erin het SBS-publiek aan te spreken. "En dat vind ik wel heel knap aan haar. Ze loopt natuurlijk al best wel een tijd mee, maar zij weet wel een zekere onbevangenheid te houden."

Volgens De Jong verdient Hendriks meer waardering van Talpa. "Ik denk dat als je het aan SBS vraagt van: wie zijn jullie belangrijkste vrouwen, dat ze zelf al snel Linda de Mol en Wendy van Dijk naar voren schuiven, maar dat moet echt Hélène Hendriks zijn. Daar hebben ze echt goud mee in handen."