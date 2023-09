Intenties van Gravenberch duidelijk, Ajax profiteert mee van hoge transfersom

Ryan Gravenberch heeft donderdag de training bij Bayern München gemist. De Nederlandse middenvelder wil vertrekken, hoopt op een deal met Liverpool en was om die reden al niet meer aanwezig bij Der Rekordmeister. Toch mag de oud-Ajacied pas vertrekken zodra João Palhinha (28) van Fulham is gehaald als diens vervanger. En het is nog uiterst onzeker of dat wel gaat lukken. De vermeende transfersom zou op liefst 40 à 45 miljoen euro (!) liggen, waar Ajax als opleidingsclub een klein percentage van meedeelt.

Update, 1958: Liverpool en Bayern München bereiken een akkoord. De Engelsen betalen minimaal 40 miljoen euro voor Gravenberch, die vrijdag naar Engeland vliegt om zijn deal in orde te maken. Transferspecialist Fabrizio Romano kwam zelfs met de 'Here we go'-tweet voor de oud-Ajacied. Over een eventuele vervanger voor Bayern München, is nog niet bevestigd. Naast het percentage van opleidingsclub heeft Ajax naar verluidt ook een doorverkooppercentage van 7,5%, al is dat vermoedelijk wel over de winst. Die is ook fors, want Ajax verkocht Gravenberch voor slechts 25 miljoen euro.

Eerdere bericht:

Want waar Gravenberch de training heeft overgeslagen, was de middenvelder van de Engelse Premier League-club vanmorgen ‘gewoon’ aanwezig op het trainingsveld, zo liet zijn manager Marco Silva later op de dag weten. Dat betekent overigens niet dat de Portugees niet naar Zuid-Duitsland wil vertrekken, want hij zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de regerend landskampioen. Daar ligt een contract tot 2028 voor hem klaar

Maar waar Bayern München voor het akkoord met Liverpool een vervanger voor Gravenberch wil halen, geldt voor Fulham hetzelfde als zij Palhinha laten gaan. Ook zij willen pas tot een akkoord komen met Bayern München, zodra ze een vervanger hebben gevonden. Liverpool ziet in Gravenberch de ideale aanvulling op het huidige middenveld en heeft het eerder ook geïnteresseerde Manchester United afgetroefd.

Gravenberch heeft bij Bayern München geen perspectief op een basisplaats al zal dat ook bij Liverpool een lastig verhaal worden. Met Wataru Endō, Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai staat er spiksplinternieuw middenveld bij The Reds, dat miljoenen uitgaf aan de drie nieuwe middenvelders. Of de Nederlander nog een transfer kan afdwingen in de slotfase van de transferwindow, zal sterk afhangen van de ontwikkelingen elders op de Europese velden.

Ryan Gravenberch to Liverpool, here we go! €40m plus €5m in add-ons, 5 year deal, he will fly to Liverpool this evening 🚨🔴 #LFC



Agreement in place and medical tests booked.



Deal was negotiated by Jose Fortes Rodrigues from Raiola. pic.twitter.com/ldqyzA2V4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

Ryan Gravenberch is close to joining Liverpool. The Dutchman is still at Säbener Straße, but has not trained with the team today. Negotiations between clubs ongoing [@cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/g5ODU01DiY — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 31, 2023

“João Palhinha did training with the squad this morning”, Fulham manager Marco Silva confirms. ⚪️⚫️⚠️



🔴 Palhinha already said yes to Bayern, waiting for the clubs — also for Fulham to find replacement, crucial step or deal will not happen. pic.twitter.com/Fw7aT1f3rI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023