Ivanusec is de beste buitenspeler in Kroatië: 'Er is maar één ding waarvan ik dacht: dit is wat minder'

Feyenoord staat op het punt om Luka Ivanusec vast te leggen. De Rotterdammers hebben volgens het Algemeen Dagblad een principeakkoord bereikt met Dinamo Zagreb over een miljoenendeal. De geruchten over Ivanusec gingen al langere tijd rond en werden ook besproken in de FCUpdate Podcast van 28 juli. Redacteur Imre Himmelbauer van dataplatform FootballTransfers analyseerde de Feyenoord-aanwinst en concludeerde dat Ivanusec slechts één minpunt heeft.

