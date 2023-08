Jan Boskamp is maandagavond tijdens de opname van Veronica Offside uitgelachen door het publiek. Gelach klonk in het studio toen de 74-jarige Boskamp zijn licht liet schijnen over de situatie van Feyenoord en de naam van Orkun Kökçü verkeerd uitsprak. "Waar komen die gasten vandaan? Waarom hebben we die gasten uitgenodigd?", wil een goedlachse Boskamp weten van presentator Wilfred Genee.