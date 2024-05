Ten Hag: ‘Als United mij niet wil, dan vertrek ik en win ik daar prijzen. Zoals altijd’

Erik ten Hag heeft op de persconferentie na afloop van de gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester City gereageerd op de geruchten over zijn toekomst als trainer van Manchester United. De Nederlandse trainer stelt de afgelopen twee jaar goed werk te hebben geleverd op Old Trafford.

"Toen ik het hier overnam was het een bende", zegt de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax tijdens het persmoment na afloop van de eindstrijd, waarin zijn elftal middels een 1-2 zege afrekende met de stadgenoot, rivaal én landskampioen. Ten Hag heeft genoten van de finale op Wembley: "Vooral met de manier waarop we gespeeld hebben. Ik word er blij van dat we op dit niveau hebben kunnen spelen tegen het beste team ter wereld."

Mocht het doek - zoals The Guardian eerder deze week onthulde - ondanks de zege op Wembley tóch vallen voor Ten Hag, dan heeft de Nederlander zijn plan klaar: "Als ze me niet meer willen, dan ga ik ergens anders naartoe om prijzen te winnen. Dat is wat ik al mijn hele carrière doe."

In dat geval kijkt Ten Hag met voldoening terug op zijn Engelse avontuur. "Twee prijzen in twee seizoenen en drie finales, dat is niet slecht", merkt de trainer op, verwijzend naar vorig seizoen. Toen wist hij met The Red Devils beslag te leggen op de League Cup, maar ging de eindstrijd van de FA Cup met 2-1 verloren tegen hetzelfde Manchester City dat hij vandaag wél wist te verslaan. "Als je naar de afgelopen tien jaar kijkt, dan heeft deze club niet zoveel finales gespeeld en prijzen gewonnen", merkt Ten Hag op.

