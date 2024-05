Xhaka poeiert Europa League-frustratie Leverkusen van 25 meter afstand van zich af

Bayer Leverkusen is zaterdagavond al na een kwartier spelen op voorsprong gekomen in de finale van de DFB Pokal tegen 1.FC Kaiserslautern. De Zwitser poeierde vanaf een meter of 25 schitterend raak namens de Duitse landskampioen, die woensdag in Dublin naast de Europa League greep.

Uitgerekend in de Europese finale tegen Atalanta Bergamo leed de ploeg van Xabi Alonso de allereerste nederlaag van het seizoen, door een hattrick van Ademola Lookman werd het 3-0 in Italiaans voordeel. De Spaanse succestrainer had daarna maar drie dagen de tijd om zijn elftal op te laden voor het seizoenstoetje, de eindstrijd om de Duitse beker.

Al na een kwartier was de ban gebroken. Nadat Florian Wirtz al een goede mogelijkheid op de openingstreffer in Leverkusens voordeel had laten liggen - en basisspeler Jeremie Frimpong de rebound er met het hoofd ook niet in kreeg, viel de bal voor de voeten van Xhaka. De Zwitserse middenvelder aarzelde niet en verschalkte Kaiserslautern-keeper Julian Krahl met een schot in diens rechterbovenhoek: 0-1.

Wat een héérlijk doelpunt 💥

Xhaka jaagt Leverkusen op voorsprong in de finale van de DFB Pokal 👏#ZiggoSport #DFBPokalFinal #FCKB04 pic.twitter.com/j1P7zFGEk9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 25, 2024

