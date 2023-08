Johan Derksen maakt 'bellende barkeeper' Sven Mislintat duidelijk verwijt

Johan Derksen heeft maandagavond bij Vandaag Inside zijn mening gegeven over Sven Mislintat. Het boegbeeld van de populaire talkshow vindt dat de directeur voetbalzaken eruitziet als een barkeeper.

"Hij lijkt niet op een technisch directeur", steekt Derksen van wal. "Ik vind het een barkeeper. Ik zie alleen maar een bellende barkeeper en er komen alleen maar onduidelijke spelers, al schijnt die spits van Middlesbrough (Chuba Akpom, red.) niet zo slecht te zijn. Maar hij is ook aan de prijs."

Artikel gaat verder onder video

Dat de 27-jarige Akpom alleen het afgelopen seizoen veel doelpunten heeft gemaakt, baart René van der Gijp zorgen. "Hij heeft bij Sint-Truiden en in Griekenland gespeeld. En overal: achttien wedstrijden en drie goals, zestien wedstrijden en zes goals. Die 28 doelpunten die hij heeft gemaakt voor Middlesbrough zijn prima, maar het is maar één seizoen, hè."

Ozcan Akyöl zag Mislintat weer bellen toen hij maandag naar de besloten oefenwedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-1) keek. "Ik ben erachter gekomen waarom hij constant aan het bellen is: hij heeft aandelen bij een telefoonmaatschappij", grapte de schrijver, die verwees naar een Youfone-reclame, waarin Marcelino Wunderlich, een alter ego van Ruben Nicolai, te zien is. Mislintat zou volgens Akyol lijken op Wunderlich.