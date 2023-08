Johan Derksen slaat terug: 'Ik begrijp hem wel, niemand neemt zijn programma serieus'

Johan Derksen heeft gereageerd op de uitspraken van Tijs van den Brink. De 53-jarige journalist vroeg zich deze week hardop af wat het uitmaakt wat het boegbeeld van Vandaag Inside van bepaalde politici vindt. Dat deed hij naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin naast Derksen ook Wilfred Genee en René van der Gijp zich uitlieten over onder meer Dilan Yesilgöz en Frans Timmermans.

Van den Brink sprak zijn verontwaardiging uit bij de radiotalkshow Spraakmakers van NPO Radio 1. "Ik zag een artikel in het Algemeen Dagblad waar vrolijk was opgeschreven wat de mannen van Vandaag Inside vinden van de lijsttrekkers. Gewoon een heel artikel over de mening van Johan Derksen en René van der Gijp over Dilan Yesilgöz en Frans Timmermans en zo. Ik denk dan: jongens, waar gaat het over? Doe even allemaal normaal. Dat het zo belangrijk wordt gemaakt. Wat maakt het nou uit wat Johan Derksen van Yesilgöz vindt."

Artikel gaat verder onder video

Ergens heeft Derksen wel begrip voor de uitlatingen van Van den Brink. "Kijk, ik was een doorsnee voetballer, maar ik heb wel een mening. Dat is slechts een mening. Als de mensen dat vermakelijk vinden, dan hebben we kijkers. Daarom zit ik hier. Maar het is geen evangelie wat ik zeg. Ik begrijp Tijs wel. Hij heeft een serieus opinieprogramma (Op1, red.) en dat neemt niemand serieus. Wij doen het aan de losse pols hier en dan zijn er mensen die dat serieus nemen", geeft Derksen een steek onder water aan Van den Brink.