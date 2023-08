Johan Derksen weigert aanpassing aan Vandaag Inside na verzoek Talpa-baas

Johan Derksen ziet er niets in om het programma Vandaag Inside positiever te maken. Deze zomer had Hélène Hendriks succes met het programma De Oranjezomer, waar de insteek was positiever was dan bij Vandaag Inside.

Vorige week zei Algemeen Dagblad-journalist Marcus den Blanken liever te kijken naar De Oranjezomer, omdat dat programma positiever is. Ook Talpa-topman Paul Römer zou graag zien dat Vandaag Inside lessen trekt uit het succesvolle programma van Hendriks. Maar boegbeeld Derksen is niet vn plan om het format om te gooien.

"Ik hoor nu dat Baantjer junior het goed zou vinden voor ons programma als we Hélène wat meer zouden kopiëren door wat vrolijker en positiever te zijn. Nou, dan moeten ze hier drie andere mensen neerzetten", zegt Derksen, die met de bijnaam 'Baantjer junior' refereert aan de rol die Piet Römer, de vader van Paul, speelde in Baantjer.

Presentator Wilfred Genee kreeg van Römer het goedbedoelde advies. "Hij zei dat tegen mij ja. Hij had het erover dat hij de feelgood bij Hélène wel heel fijn vond, met dat positieve nieuws allemaal. Het zonnetje erbij." Derksen kan zich daar niet in vinden. "Er is geen positief en negatief nieuws, er is gewoon nieuws. De mensen willen gewoon realistisch nieuws. Goed nieuws is geen nieuws, dat willen de mensen niet."