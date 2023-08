Jorrel Hato noemt na lang nadenken PSV'er de beste speler tegen wie hij ooit speelde

Jorrel Hato vindt Johan Bakayoko de beste speler tegen wie hij in zijn nog prille carrière heeft gespeeld. De zeventienjarige verdediger van Ajax speelde vorig seizoen twee keer tegen de aanvaller van PSV.

In het YouTube-programma Bij Andy In De Auto vraagt Andy van der Meijde aan Hato wie de moeilijkste tegenstander is die hij tot nu toe is tegengekomen. "Dat je dacht: wauw, deze tegenstander is echt goed", voegt Van der Meijde aan zijn vraag toe.

"Ik weet het niet", antwoordt Hato in eerste instantie. Na lang nadenken komt hij toch met een naam op de proppen. "Ik denk dan Bakayoko van PSV", zegt hij. "Bakayoko, die is snel, hè?", vraagt Van der Meijde. "Ja", reageert Hato. "Een goede speler", vindt ook Van der Meijde.

Hato verloor vorig seizoen beide ontmoetingen met Bakayoko. In de Eredivisie ging Ajax met 3-0 onderuit, waarbij Bakayoko de assist op de 1-0 van Luuk de Jong verzorgde. In de finale van de KNVB Beker trokken de Eindhovenaren na penalty's aan het langste eind.

Van de nieuwelingen bij Ajax maakt Carlos Forbs een goede indruk op Hato. "Hij is snel, ja. Hij is echt snel", stelt de verdediger, die zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten kan. "Kan hij ook ballen?", wil Van der Meijde weten. "Hij is ook snel aan de bal", antwoordt Hato bevestigend.